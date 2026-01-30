MENÜ
  • Chemnitzer Anlieger sauer: Parken vorm Haus neuerdings tagsüber verboten

Sylvia Agsten, Ines Schwittana, Karl-Heinz Haubner, Silvia Scheinpflug und Monika Spranger (von links) aus Rabenstein. Ihre Autos dürfen sie nur noch ab Nachmittag am Straßenrand abstellen.
Sylvia Agsten, Ines Schwittana, Karl-Heinz Haubner, Silvia Scheinpflug und Monika Spranger (von links) aus Rabenstein. Ihre Autos dürfen sie nur noch ab Nachmittag am Straßenrand abstellen. Bild: A. Seidel
Weil Müllautos immer wieder Probleme haben, gilt nun ein eingeschränktes Halteverbot.
Weil Müllautos immer wieder Probleme haben, gilt nun ein eingeschränktes Halteverbot. Bild: Andreas Seidel
Die Abfallentsorgung kommt mehrmals pro Woche ins Viertel.
Die Abfallentsorgung kommt mehrmals pro Woche ins Viertel. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
„Freie Presse“-Reporter Michael Müller (Mitte) im Gespräch mit Anliegern.
„Freie Presse“-Reporter Michael Müller (Mitte) im Gespräch mit Anliegern. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Anlieger sauer: Parken vorm Haus neuerdings tagsüber verboten
Redakteur
Von Michael Müller
Immer breitere Fahrzeuge auf schmalen Straßen machen die Müllabfuhr vielerorts zum Problem. Anlieger sammeln Unterschriften gegen Parkverbote. „Freie Presse“ hat sich die Situation vor Ort angesehen.

Im Chemnitzer Westen verstehen sie die Welt nicht mehr, die Anwohner der gut 100 Jahre alten Siedlung „Heimat“ in Rabenstein. Denn neuerdings dürfen sie ihre Autos auf einem Teilstück der Straße Am Ried tagsüber nicht mehr wie gewohnt am Straßenrand abstellen. Die Verkehrsbehörde hat ein Parkverbotsschild aufgestellt. Zwischen 7 und 15...
