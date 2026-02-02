MENÜ
  • Streit um Parkverbot in Chemnitz: Anwohner schlagen Kompromiss vor

Anwohner in Chemnitz-Rabenstein ärgern sich: Kein Parken mehr am Straßenrand. Bild: Andreas Seidel
Anwohner in Chemnitz-Rabenstein ärgern sich: Kein Parken mehr am Straßenrand. Bild: Andreas Seidel
Streit um Parkverbot in Chemnitz: Anwohner schlagen Kompromiss vor
Von Michael Müller
Anlieger dürfen ihre Autos nicht mehr am Straßenrand abstellen, weil es sonst für Müllautos eng werden könnte. Nun haben sie noch einmal nachgemessen.

Im Streit um zusätzliche Parkverbote an engen Straßen in Chemnitz hoffen Anwohner in Rabenstein auf einen Kompromiss. Die Stadtverwaltung hatte vor ihren Häusern ein Parkverbot eingerichtet, weil Fahrzeuge der Abfallentsorgung zunehmend Probleme beim Durchkommen haben. Seither können Anlieger ihre Autos tagsüber nicht mehr am Straßenrand...
