Streit um Parkverbot in Chemnitz: Anwohner schlagen Kompromiss vor

Anlieger dürfen ihre Autos nicht mehr am Straßenrand abstellen, weil es sonst für Müllautos eng werden könnte. Nun haben sie noch einmal nachgemessen.

Im Streit um zusätzliche Parkverbote an engen Straßen in Chemnitz hoffen Anwohner in Rabenstein auf einen Kompromiss. Die Stadtverwaltung hatte vor ihren Häusern ein Parkverbot eingerichtet, weil Fahrzeuge der Abfallentsorgung zunehmend Probleme beim Durchkommen haben. Seither können Anlieger ihre Autos tagsüber nicht mehr am Straßenrand...