Chemnitzer Archäologiemuseum lädt Familien zum Basteln und Spielen ein

Innerhalb der Ausstellung „Silberglanz & Kumpeltod“ können Kinder und Erwachsene am 8. und 9. März kreativ werden.

Chemnitz.

Ein Bergbau-Memory und eine Konfettibox, in der sich ein Schatz befindet – das sind nur zwei der Angebote, die das Team des Chemnitzer Archäologiemuseums Familien am Samstag und Sonntag unterbreitet. Innerhalb der Sonderschau „Silberglanz & Kumpeltod“ öffnet das Haus am Stefan-Heym-Platz jeweils ab 12 Uhr seine „Steigerstube“, in der nach Herzenslust gespielt, gebastelt und ausprobiert werden kann. So können Kinder ab vier Jahre gemeinsam mit Erwachsenen Holzsterne bemalen oder Weihnachtsschmuck und Anstecker, wie sie Bergleute einst nutzten, anfertigen. Nicht zuletzt besteht für Besucher die Möglichkeit, einen Schachthut zu basteln oder mit Lego-Steinen einen Stollen zu bauen. Die Gebühr für das Material beträgt 1 Euro pro Person. Um 15 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung. (gp)

Weitere Informationen zu den Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen des Archäologiemuseums stehen im Internet. www.smac.sachsen.de