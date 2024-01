Chemnitzer Archäologiemuseum setzt für 2025 auf Bergbau

Das Museum wird im Mai zehn Jahre alt. Zum Jubiläum erhalten Chemnitzer freien Eintritt, gestaffelt nach der Postleitzahl. Im Herbst öffnet dann eine große Ausstellung, die bis Juni 2025 zu sehen sein wird.

Das jüngste wird zehn Jahre alt. Am 16. Mai 2014 eröffnete das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz, kurz Smac genannt. Es ist das jüngste Museum in der Stadt, das seinen ersten runden Geburtstag in diesem Jahr feiern möchte. Darum erhalten Chemnitzer und Chemnitzerinnen im Mai freien Eintritt. Aber nicht alle an einem Tag, sondern...