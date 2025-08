Chemnitzer Ausschreitungen 2018: 13 Prozesstage, 52 Zeugen – welche Beweise vorliegen

Seit zweieinhalb Monaten wird am Landgericht gegen vier Männer verhandelt, die sich am 1. September 2018 an Ausschreitungen beteiligt haben sollen. Nun ist die Beweisaufnahme abgeschlossen.

Dreizehnmal ist die Jugendstrafkammer des Landgerichts Chemnitz bereits zusammengekommen, um die Beteiligung von vier jungen Männern an den Ausschreitungen vom 1. September 2018 aufzuklären. Es ist eines der aufwendigsten Verfahren, die in diesem Jahr in Chemnitz stattfinden. 52 Zeugen sagten aus. Dutzende Fotos und einige Videos wurden in... Dreizehnmal ist die Jugendstrafkammer des Landgerichts Chemnitz bereits zusammengekommen, um die Beteiligung von vier jungen Männern an den Ausschreitungen vom 1. September 2018 aufzuklären. Es ist eines der aufwendigsten Verfahren, die in diesem Jahr in Chemnitz stattfinden. 52 Zeugen sagten aus. Dutzende Fotos und einige Videos wurden in...