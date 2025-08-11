Chemnitzer Ausschreitungen 2018: Was ist aus den aggressiven jungen Männern von damals geworden?

Zur Tatzeit waren sie 17 bis 20, heute haben sie Familien. Die jungen Männer von damals haben sich weiterentwickelt. Doch wie genau, darüber sprechen die offiziellen Berichte und die Eindrücke im Gerichtssaal teils eine unterschiedliche Sprache.

Weil sie an den gewalttätigen Ausschreitungen am 1. September 2018 in Chemnitz teilgenommen haben sollen, stehen derzeit vier Männer vor Gericht. Sie sind angeklagt, nach dem Trauermarsch, für den rechte Parteien mobilisiert hatten, noch auf der Suche nach Gegendemonstranten durch die Innenstadt gerannt zu sein. An vier Tatorten sei es zu...