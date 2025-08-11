Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Bäckerei erweitert Produktionsfläche

Eine Chemnitzer Bäckerei expandiert.
Eine Chemnitzer Bäckerei expandiert. Bild: Peter Kneffel/dpa/Illustration
Eine Chemnitzer Bäckerei expandiert.
Eine Chemnitzer Bäckerei expandiert. Bild: Peter Kneffel/dpa/Illustration
Chemnitz
Chemnitzer Bäckerei erweitert Produktionsfläche
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

50 Emil-Reimann-Filialen beliefert die Union-Bäckerei von der Mauersbergerstraße aus. Für weiteres Wachstum wird jetzt in einen neuen Anbau investiert.

Der Rohbau ist fertig, in dieser Woche startet die Einrichtung der neuen 800 Quadratmeter großen Halle der Union-Bäckerei an der Mauersbergerstraße. Der Anbau wird die bestehende Produktionsfläche nochmal um ein Drittel erweitern. Geschäftsführer Thomas Lambrecht will den zusätzlichen Platz als Lagerfläche nutzen und um die bisherige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.07.2025
4 min.
Was sich der beste Chemnitzer Bäckermeister in der Backstube alles einfallen lässt
Der frisch gebackene Bäckermeister Michael Schäfer holt frischen Mangokuchen aus dem Ofen.
Michael Schäfer hat seinen Meisterbrief gerade in der Tasche. Bei seinem Arbeitgeber, der Bäckerei Voigt, will er dennoch bleiben. Der Traditionsbetrieb feiert in diesem Jahr ein Jubiläum.
Christian Mathea
17.07.2025
4 min.
Supermärkte, Drogerie, Imbiss und Luxuswohnungen: Was kommt alles in das Simmel-Gebäude in der Chemnitzer City?
Peter Simmel will seinen neuen Markt am 30. September öffnen. „Wir haben noch nie eine angekündigte Eröffnung verschoben.“
Der 26. Markt wird auch das größte Gebäude von Peter Simmel. Neben seinem eigenen Supermarkt holt sich der Investor viele Mieter ins Haus. Noch zweieinhalb Monate bis zur Eröffnung.
Christian Mathea
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
07:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 14.08.2025
 5 Bilder
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Mehr Artikel