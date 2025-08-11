Chemnitzer Bäckerei erweitert Produktionsfläche

50 Emil-Reimann-Filialen beliefert die Union-Bäckerei von der Mauersbergerstraße aus. Für weiteres Wachstum wird jetzt in einen neuen Anbau investiert.

Der Rohbau ist fertig, in dieser Woche startet die Einrichtung der neuen 800 Quadratmeter großen Halle der Union-Bäckerei an der Mauersbergerstraße. Der Anbau wird die bestehende Produktionsfläche nochmal um ein Drittel erweitern. Geschäftsführer Thomas Lambrecht will den zusätzlichen Platz als Lagerfläche nutzen und um die bisherige...