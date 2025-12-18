Chemnitzer Bethanien-Krankenhaus streicht Sonderzahlung an Beschäftigte zusammen

Chemnitz
Die Angestellten erhalten nur die Hälfte der vereinbarten Summe. Die Gewerkschaft Verdi spricht von „massivem Vertrauensbruch“, das Krankenhaus verweist auf schlechte Wirtschaftszahlen.
Weihnachtsgeld oder Jahressonderzahlungen sind für viele Angestellte ein Baustein in ihrer Finanzplanung. Rund die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland erhält den Bonus, in tariflich gebundenen Betrieben sind es sogar 77 Prozent.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.