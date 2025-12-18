MENÜ
  • Chemnitzer Bethanien-Krankenhaus streicht Sonderzahlung an Beschäftigte zusammen

Die Leitung der Zeisigwaldkliniken Bethanien hat die Sonderzahlungen gekürzt.
Die Leitung der Zeisigwaldkliniken Bethanien hat die Sonderzahlungen gekürzt.
Die Leitung der Zeisigwaldkliniken Bethanien hat die Sonderzahlungen gekürzt.
Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitzer Bethanien-Krankenhaus streicht Sonderzahlung an Beschäftigte zusammen
Von Benjamin Lummer
Die Angestellten erhalten nur die Hälfte der vereinbarten Summe. Die Gewerkschaft Verdi spricht von „massivem Vertrauensbruch“, das Krankenhaus verweist auf schlechte Wirtschaftszahlen.

Weihnachtsgeld oder Jahressonderzahlungen sind für viele Angestellte ein Baustein in ihrer Finanzplanung. Rund die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland erhält den Bonus, in tariflich gebundenen Betrieben sind es sogar 77 Prozent.
