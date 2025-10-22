Chemnitzer Brühl: Blitzer in Fußgängerzone aufgestellt

Nahe der Rosa-Luxemburg-Grundschule wird eine Woche lang geblitzt. Diese Höchstgeschwindigkeit gilt.

In der Fußgängerzone auf dem Brühl in Chemnitz ist seit Anfang der Woche wieder ein mobiler Blitzer aufgestellt. Die Stadt bestätigt, dass dort mittels „Enforcement Trailers“ vom Montag dieser bis zum Montag der kommenden Woche die Geschwindigkeiten der Autofahrer überwacht werden sollen. Schon im vergangenen Jahr war der Blitzer im...