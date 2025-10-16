Chemnitzer Bundestagsabgeordnete zum Rentenpaket: „Nicht mehr die Zeit, um mit 63 Jahren in Rente zu gehen“

Chemnitz
Chemnitz. Die Bundesregierung aus CDU und SPD hat am Donnerstag ein Gesetz zur Rente im Bundestag vorgelegt. Der große Wurf ist es noch nicht, aber trotzdem gibt es dagegen Widerstand. Auch Nora Seitz (CDU) will eine Überarbeitung.
Freie Presse: Frau Seitz, in der Unionsfraktion regt sich Widerstand gegen das Rentenpaket der eigenen Bundesregierung, weil das Mindestniveau dadurch über das Jahr 2031 hinaus beibehalten werden soll. Wie stehen Sie zu dem Gesetzentwurf?
