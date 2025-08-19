Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Eisenbahngeschichte: 125 Jahre Bahnbetriebswerk in Hilbersdorf

Johnny Ullmann(l.) und Adrian Bürger gehören zum Gastgeberteam. Die 75er Maschine gehörte in die Region.
Johnny Ullmann(l.) und Adrian Bürger gehören zum Gastgeberteam. Die 75er Maschine gehörte in die Region. Bild: Christof Heyden
Johnny Ullmann(l.) und Adrian Bürger gehören zum Gastgeberteam. Die 75er Maschine gehörte in die Region.
Johnny Ullmann(l.) und Adrian Bürger gehören zum Gastgeberteam. Die 75er Maschine gehörte in die Region. Bild: Christof Heyden
Chemnitz
Chemnitzer Eisenbahngeschichte: 125 Jahre Bahnbetriebswerk in Hilbersdorf
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mächtig Dampf wird erneut zum Heizhausfest in Chemnitz-Hilbersdorf aufgemacht. Das Augenmerk der tausenden Gäste soll in diesem Jahr auch der baulich-technischen Szenerie des historischen Schauplatzes gelten.

Chemnitz steht für die Blütezeit der Eisenbahn, Verkehrsgeschichte ist vom Dampflokpionier Richard Hartmann geschrieben worden. „Auch einer der größten Rangierbahnhöfe Deutschlands entsteht von 1897 bis 1900 in Chemnitz-Hilbersdorf. Ein Teil davon, das Bahnbetriebswerk für Güterzuglokomotiven, beherbergt heute das Sächsische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
12.08.2025
1 min.
Klassische Musik an ungewöhnlichem Ort: Konzerte im Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Musikfreunde sind am 15. und 16. August dorthin eingeladen, wohin es sonst üblicherweise eher Technikinteressierte zieht.
Galina Pönitz
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:00 Uhr
1 min.
Einladung nicht nur für Technikfans: Heizhausfest auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Vom 22. bis 24. August werden wieder eisenbahnbegeisterte Besucher erwartet.
Galina Pönitz
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
Mehr Artikel