Chemnitzer Eisenbahngeschichte: 125 Jahre Bahnbetriebswerk in Hilbersdorf

Mächtig Dampf wird erneut zum Heizhausfest in Chemnitz-Hilbersdorf aufgemacht. Das Augenmerk der tausenden Gäste soll in diesem Jahr auch der baulich-technischen Szenerie des historischen Schauplatzes gelten.

Chemnitz steht für die Blütezeit der Eisenbahn, Verkehrsgeschichte ist vom Dampflokpionier Richard Hartmann geschrieben worden. „Auch einer der größten Rangierbahnhöfe Deutschlands entsteht von 1897 bis 1900 in Chemnitz-Hilbersdorf. Ein Teil davon, das Bahnbetriebswerk für Güterzuglokomotiven, beherbergt heute das Sächsische... Chemnitz steht für die Blütezeit der Eisenbahn, Verkehrsgeschichte ist vom Dampflokpionier Richard Hartmann geschrieben worden. „Auch einer der größten Rangierbahnhöfe Deutschlands entsteht von 1897 bis 1900 in Chemnitz-Hilbersdorf. Ein Teil davon, das Bahnbetriebswerk für Güterzuglokomotiven, beherbergt heute das Sächsische...