Chemnitzer Esse um die Hälfte abgeknabbert

Chemnitz
Bis Jahresende soll der Spinnen-Bagger auf dem Schornstein in Altchemnitz sitzen. Dann hat er seine Arbeit erledigt und andere Maschinen kommen zum Einsatz.
Seit Anfang Mai läuft der Abriss auf der einst 225 Meter hohen Esse in Altchemnitz, die mittlerweile deutlich kürzer ist. „Die Arbeiten laufen gut und wir möchten mit dem Rückbau des Schornsteines bis zum Jahresende fertig sein“, sagt Jörg Mende von der gleichnamige Abrissfirma aus Niedersachsen. Auf der Esse wird eine „Spinne“...
