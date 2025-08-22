Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Esse um die Hälfte abgeknabbert

Links ein Foto von der Esse vom 9. Mai, rechts ein Foto vom 21. August.
Links ein Foto von der Esse vom 9. Mai, rechts ein Foto vom 21. August. Bild: Ulf Dahl
Links ein Foto von der Esse vom 9. Mai, rechts ein Foto vom 21. August.
Links ein Foto von der Esse vom 9. Mai, rechts ein Foto vom 21. August. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Chemnitzer Esse um die Hälfte abgeknabbert
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Jahresende soll der Spinnen-Bagger auf dem Schornstein in Altchemnitz sitzen. Dann hat er seine Arbeit erledigt und andere Maschinen kommen zum Einsatz.

Seit Anfang Mai läuft der Abriss auf der einst 225 Meter hohen Esse in Altchemnitz, die mittlerweile deutlich kürzer ist. „Die Arbeiten laufen gut und wir möchten mit dem Rückbau des Schornsteines bis zum Jahresende fertig sein“, sagt Jörg Mende von der gleichnamige Abrissfirma aus Niedersachsen. Auf der Esse wird eine „Spinne“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.06.2025
4 min.
Chemnitzer Esse soll einen Deckel bekommen
Blick auf die 302 Meter hohe bunte Esse im Heizkraftwerk Nord, aus der seit 18. Januar 2024 kein Rauch mehr aufsteigt.
Werden sie nicht mehr genutzt, können Schornsteine ohne Sicherungsmaßnahmen nicht ewig stehen. Was für die Chemnitzer Esse geplant ist.
Christian Mathea
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
26.05.2025
4 min.
Riesenspinne knabbert Esse in Chemnitz ab: So lange dauern die Abrissarbeiten
Wegen ihrer Lage mitten in der Stadt kann die 225 Meter hohe Esse in Altchemnitz nicht gesprengt werden. Stattdessen wird sie Stück für Stück abgebrochen, ein Fangnetz schützt die Baustelle.
Seit dieser Woche sind leichte Klopfgeräusche vom 225 Meter hohen Schornstein in Altchemnitz zu hören, verursacht von einer Abbruchmaschine. Aber sie ist dort oben nicht allein.
Christian Mathea
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel