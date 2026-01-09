Wie lange der Abriss der Chemnitzer Esse noch dauert

Chemnitz
Die kalten Temperaturen machen auch den Männern in über 80 Metern Höhe zu schaffen. Dort oben wurde zuletzt der Bagger getauscht.
Im Mai 2025 hatte ein spinnenartiger Bagger damit begonnen, die 225 Meter hohe Esse in Altchemnitz Stück für Stück von oben abzubrechen, etwa 85 Meter sind jetzt noch übrig. Die Riesenspinne wurde im Dezember durch einen leistungsfähigeren dreirädrigen Bagger ausgetauscht. Gerade macht allerdings das kalte Wetter den Männern auf der Esse zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.