  • Chemnitzer Firma bringt Abwärme aus Industriepark nach Leipzig

Am Donnerstag beim Startschuss in Leuna dabei: Heiko Wittig (CAC-Projektkoordinator), Jens Herrler (Projektleiter Total-Energies), Udo Schräpler (CAC-Projektleiter). Bild: CAC Engineering
Am Donnerstag beim Startschuss in Leuna dabei: Heiko Wittig (CAC-Projektkoordinator), Jens Herrler (Projektleiter Total-Energies), Udo Schräpler (CAC-Projektleiter). Bild: CAC Engineering
Am Donnerstag beim Startschuss in Leuna dabei: Heiko Wittig (CAC-Projektkoordinator), Jens Herrler (Projektleiter Total-Energies), Udo Schräpler (CAC-Projektleiter).
Am Donnerstag beim Startschuss in Leuna dabei: Heiko Wittig (CAC-Projektkoordinator), Jens Herrler (Projektleiter Total-Energies), Udo Schräpler (CAC-Projektleiter). Bild: CAC Engineering
Chemnitz
Chemnitzer Firma bringt Abwärme aus Industriepark nach Leipzig
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über eine Fernleitung aus Leuna sollen die Heizkörper in der Messestadt versorgt werden.

Der Startschuss für ein Fernwärmeprojekt in Mitteldeutschland ist am Donnerstag gefallen: Industrielle Abwärme aus dem Chemiestandort Leuna soll für die Fernwärmeversorgung in Leipzig genutzt werden. Das Unternehmen CAC Engineering aus Chemnitz übernimmt dabei eine Schlüsselrolle als Partner der Total-Energies Raffinerie Mitteldeutschland...
