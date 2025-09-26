Chemnitzer Firma bringt Abwärme aus Industriepark nach Leipzig

Über eine Fernleitung aus Leuna sollen die Heizkörper in der Messestadt versorgt werden.

Der Startschuss für ein Fernwärmeprojekt in Mitteldeutschland ist am Donnerstag gefallen: Industrielle Abwärme aus dem Chemiestandort Leuna soll für die Fernwärmeversorgung in Leipzig genutzt werden. Das Unternehmen CAC Engineering aus Chemnitz übernimmt dabei eine Schlüsselrolle als Partner der Total-Energies Raffinerie Mitteldeutschland...