Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitzer Firmenschachturnier verdoppelt und verjüngt Teilnehmerfeld: Welche Branche war die klügste?

89 Schachspieler trafen sich am Samstag in Chemnitz zum Schnellschach.
89 Schachspieler trafen sich am Samstag in Chemnitz zum Schnellschach.
89 Schachspieler trafen sich am Samstag in Chemnitz zum Schnellschach.
89 Schachspieler trafen sich am Samstag in Chemnitz zum Schnellschach.
Chemnitz
Chemnitzer Firmenschachturnier verdoppelt und verjüngt Teilnehmerfeld: Welche Branche war die klügste?
Redakteur
Von Erik Anke
Beim Probelauf im vergangenen Jahr waren es nur 52 Teilnehmer. In diesem Jahr kamen knapp 90 Schachspieler im Moritzhof zusammen. Aktive und Neulinge spielten in Firmenteams miteinander.

In luftiger Höhe über Chemnitz wurde wieder Schach gespielt: Am Samstag fand in der obersten Etage der Sparkasse Chemnitz im Moritzhof das zweite Firmenturnier „Schachmatt“ statt. Gastgeber waren das Softwareunternehmen Axilaris und der SV Eiche Reichenbrand. Zwischen 10 und 16 Uhr traten 89 Spielerinnen und Spieler aus 19 Firmen...
