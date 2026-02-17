Chemnitzer Forscher Bertolt Meyer im Interview: Was Wut so attraktiv macht – und wie man sich trotzdem vom „Wir gegen die“ lösen kann

Chemnitz. In seinem Buch „Anders“ erklärt der Chemnitzer Psychologieprofessor, weshalb Menschen sich gegenseitig in Schubladen einteilen, warum Wut dabei attraktiv ist – und wie wir aus dieser Falle entkommen könnten.

Freie Presse: Herr Meyer, Ihrem Buch ist zu entnehmen, dass wir Menschen nicht zu doof sind, um miteinander klarzukommen – sondern nur zu faul, uns ausreichend mit unserem Gegenüber zu beschäftigen. So frustrierend einfach?