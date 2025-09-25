Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Josefin Kuschela
Chemnitz
Chemnitzer Fritz-Theater lädt zu Musical-Aufführungen und einem Tag der offenen Tür ein
Redakteur
Von Galina Pönitz
Am 28. September stellt das Ensemble sein Haus vor. Davor und danach kommt „Gut gebrüllt, Löwe“ auf die Bühne.

Chemnitz.

Bevor das Ensemble des Fritz-Theaters am Samstag, 28. September zu einem Tag der offenen Tür einlädt, kommt am Freitag um 19 Uhr ein weiteres Mal das Musical „Gut gebrüllt, Löwe“ auf die Bühne. Darin geht es um Leon, den Löwen, der jahrelang für seine Zoochefin langweilige Tierdokus drehte. Doch er hat genug davon. Mit dem Eichhörnchen Petzi und dem Vogel Quitschi bricht er auf zu einer Reise quer durch die Welt. Das Stück ist auch am Samstag (16 Uhr) nach dem Tag der offenen Tür zu sehen, zu dem das Haus von 11 bis 15 Uhr bei freiem Eintritt einlädt. In dieser Zeit werden Führungen durch das Theater angeboten. Auf dem Programm stehen zudem eine Lesung, ein Theaterworkshop für Kinder und ein kleiner Flohmarkt. Dazu soll es Kaffee, Kuchen und kleine Snacks geben. (gp) Foto: Josefin Kuschela

Informationen über den Spielplan des Fritz-Theaters, Kirchhoffstraße 34-36, und den Ticketverkauf für die Vorstellungen stehen im Internet. www.fritz-theater.de

