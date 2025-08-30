Chemnitzer Gymnasium wächst und wächst: Trotz Erweiterung nicht genug Platz für alle

Chemnitz
Das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium auf dem Kaßberg nimmt einen modernen Anbau in Betrieb. Doch schon im kommenden Jahr könnte ein dritter Standort nötig werden.
Nach zweieinhalb Jahren Schule auf einer Baustelle beginnt am Chemnitzer Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium eine neue Zeitrechnung. Einer der beiden Standorte des Gymnasiums auf dem Kaßberg – ein um 1900 errichteter Bau, in dem zu DDR-Zeiten die Bezirksverwaltung des berüchtigten Ministeriums für Staatssicherheit ihren Sitz hatte – hat einen...
