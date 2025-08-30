Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Gymnasium wächst und wächst: Trotz Erweiterung nicht genug Platz für alle

Schulleiterin Michaela Böttger freut sich über mehr Räume und moderne Fachkabinette.
Schulleiterin Michaela Böttger freut sich über mehr Räume und moderne Fachkabinette. Bild: Toni Söll
Schulleiterin Michaela Böttger freut sich über mehr Räume und moderne Fachkabinette.
Schulleiterin Michaela Böttger freut sich über mehr Räume und moderne Fachkabinette. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Gymnasium wächst und wächst: Trotz Erweiterung nicht genug Platz für alle
Redakteur
Von Michael Müller
Das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium auf dem Kaßberg nimmt einen modernen Anbau in Betrieb. Doch schon im kommenden Jahr könnte ein dritter Standort nötig werden.

Nach zweieinhalb Jahren Schule auf einer Baustelle beginnt am Chemnitzer Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium eine neue Zeitrechnung. Einer der beiden Standorte des Gymnasiums auf dem Kaßberg – ein um 1900 errichteter Bau, in dem zu DDR-Zeiten die Bezirksverwaltung des berüchtigten Ministeriums für Staatssicherheit ihren Sitz hatte – hat einen...
