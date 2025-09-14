Chemnitzer Kosmetikerin behauptet sich gegen Corona und die Politik: „Man muss kämpfen, immer wieder“

Seit 45 Jahren ist Carmen Lindner in ihrem Beruf tätig, seit 30 Jahren führt sie ihr eigenes Geschäft. Nun verrät sie Geheimnisse ihres Erfolgs.

Es duftet exotisch; alte Möbel, allerlei Kerzen und Schoko-Naschereien auf dem Tisch verbreiten Wohlfühlatmosphäre. Wer das ein wenig verwinkelte Geschäft von Carmen Lindner betritt, der wird, so scheint es, auf der Stelle entschleunigt. Nicht von ungefähr nennt sie es ein „Studio für Körper, Geist und Seele“.