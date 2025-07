Chemnitzer Kreative sahnen bei hochkarätigem Werbepreis ab

Nicht nur die Kampagne der Werbeagentur „Dschoy“ für Schäfers Backstube hat die Jury des German Brand Awards überzeugt. Ein Chemnitzer Großvermieter bekam gleich zwei Preise.

Chemnitz. Mit über 1300 Einreichungen aus 19 Ländern zählt der German Brand Award zu den bedeutendsten Markenwettbewerben im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr wurden gleich mehrere Chemnitzer bei der Preisverleihung in Berlin ausgezeichnet.

So überzeugte die Werbeagentur „Dschoy“ mit ihrer Kampagne für Schäfers Backstube in der Hauptkategorie. Dafür wurden ausgewählte Backwaren zu Wahrzeichen der Stadt inszeniert. Die großformatigen Citylight- und Plakatmotive haben nach Angaben der Agentur 160.000 Menschen wahrgenommen, die Social-Media-Kampagne 300.000 Menschen gesehen, was bei der Bäckerei für eine Umsatzsteigerung von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesorgt habe.

Martin Schöpe, Kai Trussat, Maria Böhme, Thomas Schilling, Celine Schellenberger und Alexander Liebers (v.l.) von CAWG und Revolte. Bild: CAWG Martin Schöpe, Kai Trussat, Maria Böhme, Thomas Schilling, Celine Schellenberger und Alexander Liebers (v.l.) von CAWG und Revolte. Bild: CAWG

Gleich zwei Preise konnte der Großververmieter CAWG und die Agentur Revolte für den Markenauftritt „CAWG – Wohnen ist orange“ bei der Verleihung in Berlin abholen. Eine goldene Auszeichnung gab es in der Kategorie Immobilien-Marken. Zusätzlich wurde die Wohnungsgenossenschaft Sieger in der Kategorie „Markenstrategie, Markenentwicklung und Markengestaltung“.

CAWG-Vorstand Kai Trussat erklärte nach der Preisverleihung: „Wichtig war uns, sichtbar und unverwechselbar zu werden. Wir wollten raus aus der Masse. Bewusst nicht gemacht haben wir eine oberflächliche Kosmetik. Wir wollten eine tiefgreifende Veränderung, die unsere Werte widerspiegelt.“ (cma)