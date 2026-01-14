Chemnitzer Lottospieler im Schnapszahl-Glück

Weil er auf seinem Lottoschein den Haken für das Spiel 77 gesetzt hatte, sahnte ein Chemnitzer ab.

Mit Glück startet das Jahr für einen Chemnitzer Lottospieler. Weil er das Kästchen für die Teilnahme am Zusatzspiel 77 angekreuzt hatte, konnte er sich in der vergangenen Woche über die Schnapszahlsumme von 7777 Euro freuen. Das teilte Sachsenlotto an diesem Mittwoch mit. Entscheidend beim Spiel 77 ist die siebenstellige Losnummer – je mehr...