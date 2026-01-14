MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Lottospieler im Schnapszahl-Glück

Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus.
Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. Bild: Federico Gambarini/dpa
Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus.
Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. Bild: Federico Gambarini/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Lottospieler im Schnapszahl-Glück
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil er auf seinem Lottoschein den Haken für das Spiel 77 gesetzt hatte, sahnte ein Chemnitzer ab.

Mit Glück startet das Jahr für einen Chemnitzer Lottospieler. Weil er das Kästchen für die Teilnahme am Zusatzspiel 77 angekreuzt hatte, konnte er sich in der vergangenen Woche über die Schnapszahlsumme von 7777 Euro freuen. Das teilte Sachsenlotto an diesem Mittwoch mit. Entscheidend beim Spiel 77 ist die siebenstellige Losnummer – je mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Drei Lottogewinner in Chemnitz innerhalb weniger Wochen
Beim Sachsenlotto gab es kürzlich drei Gewinner aus Chemnitz.
Mehrere tausend Euro konnten sich Chemnitzer Lottospieler im Sachsenlotto sichern.
Elisa Leimert
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
12.01.2026
1 min.
Chemnitz auf Platz 5 im Eurojackpot-Ranking von Sachsenlotto
Der glücklichste Sachse im Eurojackpot gewann etwa 930.000 Euro.
Sachsenlotto blickt zurück auf das vergangene Jahr. Wo gab es den höchsten Gewinn und wie viel Glück hatten die Chemnitzer?
Elisa Leimert
Mehr Artikel