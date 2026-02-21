Spieler aus dem Erzgebirge gewinnt 7777 Euro.

Annaberg
Der Treffer gelang beim Spiel 77 am Samstag in der Gewinnklasse 3.
Ein Spiel-77-Spieler im Erzgebirgskreis hat sich in der vergangenen Woche über einen Gewinn in Höhe von 7777 Euro freuen können. Der Treffer gelang beim Spiel 77 am Samstag in der Gewinnklasse 3. Das hat die Sächsische Lotto-GmbH mitgeteilt. Spiel 77 sei eine Zusatzlotterie, die in Verbindung mit Lotto 6 aus 49, Eurojackpot, Glücksspirale...
