Ein Spieler aus dem Erzgebirge hat 7777 Euro gewonnen.
Ein Spieler aus dem Erzgebirge hat 7777 Euro gewonnen.
Annaberg
Spieler aus dem Erzgebirge gewinnt 7777 Euro.
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Treffer gelang beim Spiel 77 am Samstag in der Gewinnklasse 3.

Ein Spiel-77-Spieler im Erzgebirgskreis hat sich in der vergangenen Woche über einen Gewinn in Höhe von 7777 Euro freuen können. Der Treffer gelang beim Spiel 77 am Samstag in der Gewinnklasse 3. Das hat die Sächsische Lotto-GmbH mitgeteilt. Spiel 77 sei eine Zusatzlotterie, die in Verbindung mit Lotto 6 aus 49, Eurojackpot, Glücksspirale...
