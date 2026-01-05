Chemnitzer Modell nach Limbach-Oberfrohna: VMS will im Februar mit Bau starten

Die Landesdirektion hat das Baurecht für den ersten Abschnitt geschaffen. Damit kann der Innenstadtring geschlossen werden. Wie der VMS mit Kritik an seinen Plänen umgeht und wie viel Spielraum für Veränderungen es noch gibt.

Baustart für die nächste Ausbaustufe des Chemnitzer Modells im Februar: Mit dieser Nachricht startet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) ins neue Jahr. Die Landesdirektion hat das Baurecht für den ersten Bauabschnitt nach Limbach-Oberfrohna geschaffen, teilte die Behörde am Montag mit. Demnach sollen der Zentrumsring der Bahn um die...