ZEITUNG
  • Chemnitz
  • Chemnitzer Modell nach Limbach-Oberfrohna: VMS will im Februar mit Bau starten

So sehen die Pläne für den Straßenbahnausbau auf der Brückenstraße in Chemnitz aus.
Chemnitz
Chemnitzer Modell nach Limbach-Oberfrohna: VMS will im Februar mit Bau starten
Von Susanne Kiwitter
Die Landesdirektion hat das Baurecht für den ersten Abschnitt geschaffen. Damit kann der Innenstadtring geschlossen werden. Wie der VMS mit Kritik an seinen Plänen umgeht und wie viel Spielraum für Veränderungen es noch gibt.

Baustart für die nächste Ausbaustufe des Chemnitzer Modells im Februar: Mit dieser Nachricht startet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) ins neue Jahr. Die Landesdirektion hat das Baurecht für den ersten Bauabschnitt nach Limbach-Oberfrohna geschaffen, teilte die Behörde am Montag mit. Demnach sollen der Zentrumsring der Bahn um die...
