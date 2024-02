Chemnitzer Modellbahn-Ausstellung: Ein Hauch von Karl-(Marx)-Stadt

In Chemnitz kommen Modellbahnfans bald voll auf ihre Kosten. Die Ausstellung bietet eine beeindruckende Reise durch die fiktive Stadt, die auch einen Roten Turm hat.

Am 24. und 25. Februar sowie am 2. und 3. März lädt der Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz (AMC) zur Modellbahnausstellung ein. In den Räumen des Solaris Technologie- und Gewerbeparks, Neefestraße 82 in Chemnitz, in denen der Verein seit gut 20 Jahren seinen Sitz hat, fahren die Züge an den Ausstellungstagen von 10 bis 17 Uhr. Ein Großteil der...