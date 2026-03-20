Chemnitzer Musiklehrerin: „Es gibt Klassen, in denen niemand ein Instrument spielt“

Nicole Däne brennt für ihren Lehrerinnenberuf und für die Musik. Sie möchte den Kindern einen Bezug dazu mit auf den Lebensweg geben, schließlich sei der Mensch nicht nur ein rationales Wesen. Dafür hat sie jetzt auch ein Angebot der Robert-Schumann-Philharmonie genutzt.

Wer möchte mal die Saiten vom Kontrabass zupfen? Leopold Rucker aus Robert-Schumann-Philharmonie steht mit seinem Instrument vor einer der sechsten Klassen des Goethegymnasiums. Neben ihm sitzt seine Kollegin Julia Flögel am Cello. Zuerst traut sich ein Junge, nach ihm wollen dann aber fast alle einmal den Bass oder das Cello ausprobieren. Auch... Wer möchte mal die Saiten vom Kontrabass zupfen? Leopold Rucker aus Robert-Schumann-Philharmonie steht mit seinem Instrument vor einer der sechsten Klassen des Goethegymnasiums. Neben ihm sitzt seine Kollegin Julia Flögel am Cello. Zuerst traut sich ein Junge, nach ihm wollen dann aber fast alle einmal den Bass oder das Cello ausprobieren. Auch...