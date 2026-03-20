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Schülerin Helene Tippmann durfte bei einer Probe mitten im Orchester neben Violinistin Nana Wallbrecht sitzen.
Schülerin Helene Tippmann durfte bei einer Probe mitten im Orchester neben Violinistin Nana Wallbrecht sitzen. Foto: Andreas Seidel
Der 13-jährige Vilen Gering darf die Saiten am Kontrabass von Leopold Rucker zupfen. Auch Cellistin Julia Flögel lässt Schüler ihr Instrument ausprobieren.
Der 13-jährige Vilen Gering darf die Saiten am Kontrabass von Leopold Rucker zupfen. Auch Cellistin Julia Flögel lässt Schüler ihr Instrument ausprobieren. Foto: Jana Peters
Musiklehrerin Nicole Dähne engagiert sich stark über den Lehrplan hinaus für ihre Schüler. Auch Kaffeekochen und Brötchenschmieren schrecken sie nicht ab.
Musiklehrerin Nicole Dähne engagiert sich stark über den Lehrplan hinaus für ihre Schüler. Auch Kaffeekochen und Brötchenschmieren schrecken sie nicht ab. Foto: Andreas Seidel
Schülerin Helene Tippmann durfte bei einer Probe mitten im Orchester neben Violinistin Nana Wallbrecht sitzen.
Schülerin Helene Tippmann durfte bei einer Probe mitten im Orchester neben Violinistin Nana Wallbrecht sitzen. Foto: Andreas Seidel
Der 13-jährige Vilen Gering darf die Saiten am Kontrabass von Leopold Rucker zupfen. Auch Cellistin Julia Flögel lässt Schüler ihr Instrument ausprobieren.
Der 13-jährige Vilen Gering darf die Saiten am Kontrabass von Leopold Rucker zupfen. Auch Cellistin Julia Flögel lässt Schüler ihr Instrument ausprobieren. Foto: Jana Peters
Musiklehrerin Nicole Dähne engagiert sich stark über den Lehrplan hinaus für ihre Schüler. Auch Kaffeekochen und Brötchenschmieren schrecken sie nicht ab.
Musiklehrerin Nicole Dähne engagiert sich stark über den Lehrplan hinaus für ihre Schüler. Auch Kaffeekochen und Brötchenschmieren schrecken sie nicht ab. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Musiklehrerin: „Es gibt Klassen, in denen niemand ein Instrument spielt“
Redakteur
Von Jana Peters
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Nicole Däne brennt für ihren Lehrerinnenberuf und für die Musik. Sie möchte den Kindern einen Bezug dazu mit auf den Lebensweg geben, schließlich sei der Mensch nicht nur ein rationales Wesen. Dafür hat sie jetzt auch ein Angebot der Robert-Schumann-Philharmonie genutzt.

Wer möchte mal die Saiten vom Kontrabass zupfen? Leopold Rucker aus Robert-Schumann-Philharmonie steht mit seinem Instrument vor einer der sechsten Klassen des Goethegymnasiums. Neben ihm sitzt seine Kollegin Julia Flögel am Cello. Zuerst traut sich ein Junge, nach ihm wollen dann aber fast alle einmal den Bass oder das Cello ausprobieren. Auch...
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