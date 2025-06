Chemnitzer OB kündigt Konzept für Zukunft des Schauspielhauses an

In der Stadtratssitzung am Mittwoch nutzte der OB seine einleitenden Worte für eine Ankündigung – und eine Mahnung an Bund und Land.

Die wegen explodierter Kosten gescheiterte Sanierung des Schauspielhauses in Chemnitz zieht weitere Kreise. Am Mittwoch äußerte sich der Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) zur Situation. In der Stadtratssitzung teilte er mit, dass die Verwaltung nach der Sommerpause ein Konzept zum weiteren Vorgehen präsentieren will. Dazu werde bereits bei...