  • Chemnitz
  • Chemnitzer OB Sven Schulze deutet Kandidatur für zweite Amtszeit an

Sven Schulze begann seine aktuelle Amtszeit im März 2021. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sven Schulze begann seine aktuelle Amtszeit im März 2021. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Chemnitzer OB Sven Schulze deutet Kandidatur für zweite Amtszeit an
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Offenbar hat der 54-Jährige noch nicht genug. Im nächsten Jahr wird wieder gewählt.

2027 wird in Chemnitz wieder ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Vor sechs Jahren, am 11. Oktober 2020, setzte sich der heutige OB Sven Schulze mit 34,9 Prozent der Stimmen durch. Der 54-Jährige hat nun angedeutet, erneut seinen Hut in den Ring zu werfen. Im Chemnitzer Podcast „HausteRein“ antwortet er auf die Frage zu einer möglichen...
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
02.01.2026
19 min.
Sven Schulze zu Sven Schulze: Manchmal denke ich, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist
Der eine (links) ist seit 2021 Oberbürgermeister von Chemnitz und SPD-Mitglied, der andere (rechts) seit 2021 Sachsen-Anhalts CDU-Chef und Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft - und beide heißen Sven Schulze. Die „Freie Presse“ brachte sie zum ersten gemeinsamen Interview in einem Leipziger Kaffeehaus zusammen.
Der eine will 2026 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden, der andere 2027 wohl Chemnitzer Oberbürgermeister bleiben. Ein Gespräch über Wahlkampf mit einem Allerweltsnamen und die Stimmung in Ostdeutschland.
Torsten Kleditzsch und Tino Moritz
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
14.01.2026
4 min.
Chemnitzer OB schlägt Stiftung für das Erbe der Kulturhauptstadt vor
 9 Bilder
Im Garagen-Campus kamen Stadträte, Politiker, Vertreter aus Kunst und Kultur auf Einladung des Chemnitzer Oberbürgermeisters zusammen.
Angespannte Finanzlage auf der einen Seite und eine Stadt, die man nicht mehr nur vom Hörensagen kennt auf der anderen. Beim Neujahrsempfang hat Sven Schulze einen großen Bogen gespannt. Mit einer Idee überraschte er.
Denise Märkisch
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
Mehr Artikel