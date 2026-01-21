Chemnitzer OB Sven Schulze deutet Kandidatur für zweite Amtszeit an

Chemnitz
Offenbar hat der 54-Jährige noch nicht genug. Im nächsten Jahr wird wieder gewählt.
2027 wird in Chemnitz wieder ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Vor sechs Jahren, am 11. Oktober 2020, setzte sich der heutige OB Sven Schulze mit 34,9 Prozent der Stimmen durch. Der 54-Jährige hat nun angedeutet, erneut seinen Hut in den Ring zu werfen. Im Chemnitzer Podcast „HausteRein“ antwortet er auf die Frage zu einer möglichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.