Chemnitzer Polizei ermittelt zu einem Fall von Exhibitionismus

Ein unbekannter Mann soll sich im Stadtpark entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens.

Chemnitz.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 11. März gegen 15.50 Uhr am Heinrich-Sturm-Weg im Stadtpark einen entblößten Mann bemerkt haben. Der Unbekannte hatte sich zunächst nahe eines Spielplatzes auf eine Bank gesetzt, ehe er zu einem Busch ging, wo er sich entblößte und an sein Geschlechtsteil griff. Eine Frau sprach den Mann an und rief die Polizei. Der Mann flüchtete. Den Polizeibeamten gelang es nicht mehr, den mutmaßlichen Exhibitionisten zu stellen. Der weißhaarige Mann wird als etwa 1,80 Meter groß, etwa 65 Jahre alt, von kräftiger Statur beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug ein dunkles Basecap und einen dunklen Rucksack. (reu) Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0371 52630 entgegen.