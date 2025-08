Chemnitzer Polizei kann nach einem Diebstahl einen schnellen Ermittlungserfolg vorweisen

Eine 63-Jährige erstattet Anzeige. Sie wurde im Stadthallenpark bestohlen. Die Polizei kann in kurzer Zeit zwei Verdächtige ermitteln.

Chemnitz.

Einer bestohlenen 63-Jährigen konnte die Polizei am Wochenende zumindest teilweise ihr Eigentum sichern. Die Frau hatte Anzeige erstattet, nachdem sie am 2. August im Stadthallenpark auf einer Bank gesessen hatte und dann den Diebstahl ihres Rucksacks feststellen musste. Darin waren unter anderem ihre Geldbörse samt Ausweis und ihr Handy. Polizisten konnten dann innerhalb kurzer Zeit zwei Männer im Stadthallenpark ausmachen, auf die eine von Zeugen gelieferte Täterbeschreibung passte. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Verdächtigen aus Algerien fanden die Beamten das gestohlene Handy sowie eine Geldkarte der 63-Jährigen. Zudem wurde ein weiteres gestohlenes Handy entdeckt. Die Ermittlungen dauern an. (reu)