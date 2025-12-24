Chemnitzer Professorin startet Umfrage zu Grimm-Märchen

Wie gut kennen wir uns heute noch mit den Grimm‘schen Märchen aus? Eine Studie aus Chemnitz will das nun herausfinden – und sucht Teilnehmer für eine Umfrage.

Was wissen Sie über Märchen? Das fragt die Chemnitzer Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer derzeit in einer Online-Umfrage. Sie forscht zu den Grimmschen Märchen sowie ihren englischen Übersetzungen und möchte nun in einer kurzen anonymen Umfrage herausfinden, wie bekannt die Sprüche aus den deutschen Märchen heute noch... Was wissen Sie über Märchen? Das fragt die Chemnitzer Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer derzeit in einer Online-Umfrage. Sie forscht zu den Grimmschen Märchen sowie ihren englischen Übersetzungen und möchte nun in einer kurzen anonymen Umfrage herausfinden, wie bekannt die Sprüche aus den deutschen Märchen heute noch...