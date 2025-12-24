MENÜ
  • Chemnitzer Professorin startet Umfrage zu Grimm-Märchen

Chemnitz
Chemnitzer Professorin startet Umfrage zu Grimm-Märchen
Von Erik Anke
Wie gut kennen wir uns heute noch mit den Grimm‘schen Märchen aus? Eine Studie aus Chemnitz will das nun herausfinden – und sucht Teilnehmer für eine Umfrage.

Was wissen Sie über Märchen? Das fragt die Chemnitzer Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer derzeit in einer Online-Umfrage. Sie forscht zu den Grimmschen Märchen sowie ihren englischen Übersetzungen und möchte nun in einer kurzen anonymen Umfrage herausfinden, wie bekannt die Sprüche aus den deutschen Märchen heute noch...
