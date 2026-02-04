Märchen-Forscherin aus Chemnitz: Weißt du, was das Hänsel sagt zur Hexe?

Kultur
An der Chemnitzer Uni fühlt eine Sprachprofessorin den Deutschen und ihrem Nachwuchs auf den Zahn: Was weiß man hierzulande noch von Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und Co?
Was genau hat die böse Stiefmutter in „Schneewittchen“ den Spiegel gefragt? Und Rumpelstilzchen? Was schrie dieser Widerling, als die Königin seinen Namen erraten hatte? Welche Fragen stellte das kleine Rotkäppchen der Großmutter, die krank im Bett lag und sich so verändert hatte?
