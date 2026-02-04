MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Märchen-Forscherin aus Chemnitz: Weißt du, was das Hänsel sagt zur Hexe?

Märchen können der Horror sein: „Avengers“-Star Jeremy Renner in der gruseligen Gebrüder-Grimm-Verfilmung „Hänsel and Gretel – Hexenjäger“ aus dem Jahr 2013.
Märchen können der Horror sein: „Avengers“-Star Jeremy Renner in der gruseligen Gebrüder-Grimm-Verfilmung „Hänsel and Gretel – Hexenjäger“ aus dem Jahr 2013. Bild: IMAGO/Capital Pictures
Märchen können der Horror sein: „Avengers“-Star Jeremy Renner in der gruseligen Gebrüder-Grimm-Verfilmung „Hänsel and Gretel – Hexenjäger“ aus dem Jahr 2013.
Märchen können der Horror sein: „Avengers“-Star Jeremy Renner in der gruseligen Gebrüder-Grimm-Verfilmung „Hänsel and Gretel – Hexenjäger“ aus dem Jahr 2013. Bild: IMAGO/Capital Pictures
Kultur
Märchen-Forscherin aus Chemnitz: Weißt du, was das Hänsel sagt zur Hexe?
Von Ute Krebs
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Chemnitzer Uni fühlt eine Sprachprofessorin den Deutschen und ihrem Nachwuchs auf den Zahn: Was weiß man hierzulande noch von Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und Co?

Was genau hat die böse Stiefmutter in „Schneewittchen“ den Spiegel gefragt? Und Rumpelstilzchen? Was schrie dieser Widerling, als die Königin seinen Namen erraten hatte? Welche Fragen stellte das kleine Rotkäppchen der Großmutter, die krank im Bett lag und sich so verändert hatte?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
11.11.2025
4 min.
Schon mal mit einem Roboter ein Ikea-Regal aufgebaut? Womit sich eine Chemnitzer Sprachforscherin noch so befasst
Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer erforscht das, was sie interessant, relevant und lustig findet. Dabei entsteht eine bunte Themenmischung.
Christina Sanchez-Stockhammer erforscht, wie Menschen mit Maschinen sprechen und wie viel Star Wars in der Alltagssprache steckt. Auch eine Wortart in Kochrezepten spielt bei ihr eine Rolle. Über eine Frau mit einem Faible fürs Lustige.
Erik Anke
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
24.12.2025
1 min.
Chemnitzer Professorin startet Umfrage zu Grimm-Märchen
Christina Sanchez-Stockhammer startet in der Weihnachtszeit eine Umfrage zu den Grimm‘schen Märchen.
Wie gut kennen wir uns heute noch mit den Grimm‘schen Märchen aus? Eine Studie aus Chemnitz will das nun herausfinden – und sucht Teilnehmer für eine Umfrage.
Erik Anke
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
Mehr Artikel