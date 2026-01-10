MENÜ
  • Chemnitzer Reisemesse will Lust auf Urlaub machen

Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Reisemesse will Lust auf Urlaub machen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zum Start ins Messejahr findet die „Reisen & Caravaning“ in der Chemnitzer Messe statt. Bis zum 11. Januar lädt sie Besucher ein.

Chemnitz.

Die Messe „Reisen & Caravaning“ bildet seit Jahren den Auftakt für Leistungs- und Anbieterschauen in der Messe Chemnitz. Bis Sonntag können sich die Besucher wieder im Hinblick auf den nächsten Traumurlaub inspirieren und beraten lassen. Zahlreiche Aussteller präsentieren erneut die neuesten Urlaubstrends, machen Lust auf Berge, Meer, Aktivurlaub, Städtereisen und mehr und stellen Ihnen die schönsten weltweiten Urlaubsziele vor. Im Bereich Caravaning können sie zahlreiche Wohnmobile besichtigen und sich über die aktuellen Modelle informieren. Unter den Ausstellern ist der Wohnmobilhändler Vogtlandmobil aus dem vogtländischen Adorf (im Bild Geschäftsführer Dennis Martin in einem Wohnmobil mit ausklappbarem Dach). (gp) Foto: Toni Söll

Geöffnet ist die Messe „Reisen & Caravaning“ am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tagestickets kosten 10 Euro. Weitere Informationen stehen im Internet. www.reisen-caravaning-chemnitz.de

