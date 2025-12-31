MENÜ
  • Chemnitzer Retter vor Silvester in Alarmbereitschaft: Böller, Alkohol – und dazu noch Schnee und Eis?

Zum Jahreswechsel in Chemnitz bereiten sich Einsatzkräfte auf eine womöglich arbeitsreiche Nacht vor.
Zum Jahreswechsel in Chemnitz bereiten sich Einsatzkräfte auf eine womöglich arbeitsreiche Nacht vor. Bild: Andreas Seidel/Archiv, Jan Härtel/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Retter vor Silvester in Alarmbereitschaft: Böller, Alkohol – und dazu noch Schnee und Eis?
Redakteur
Von Michael Müller
Der Start ins Jahr 2026 könnte es in sich haben. Worauf sich Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Jahreswechsel in Chemnitz einstellen.

Eine verirrte Silvesterrakete hier, ein paar Gläser zu viel dort, immer wieder Blaulicht: Auch in Chemnitz beginnt für die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei das Jahr oft schon in seinen ersten Stunden mit jeder Menge Arbeit. Während andere im Kreise der Familie oder mit Freunden auf das neue Jahr anstoßen, sind sie auf...
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
3 min.
Berufliche Veränderung wagen – trotz Unsicherheit im Kopf
Wer seine Stärken kennt, kann berufliche Veränderungen gelassener angehen.
Muss immer alles klar sein, bevor man den Job wechselt oder eine neue Karriere-Richtung einschlägt? Wie realistische Zwischenschritte und die eigenen Fähigkeiten den Weg erleichtern können.
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
31.12.2025
5 min.
Deutschland und die Welt warten auf 2026
In vielen Ländern der Welt bereiten sich die Menschen auf den Jahreswechsel vor.
Feuerwerk, Partys und Sicherheitsdebatten: Wie Deutschland und andere Länder den Jahreswechsel 2025/2026 begehen – und warum nicht überall ausgelassen gefeiert werden kann.
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
07:15 Uhr
2 min.
Erste Bilanz 2025: Weniger Fahrgäste von Diebstahl betroffen
Immer wieder kommt es zum Diebstahl von Reisegepäck. (Illustration)
Weniger Gepäck gestohlen: Was die aktuelle Polizeistatistik für Bahnreisende bedeutet – und wie die Bahn mit Technik dagegenhält.
20:00 Uhr
2 min.
Vorbild „Light our Vision“: Zentrale Silvesterparty für Chemnitz?
Erprobtes Konzept: Feuerwerk über dem Chemnitzer Theaterplatz.
Einheimische Gastronomen könnten ein gutes Geschäft machen, lokale Künstler das Programm gestalten, so ein Vorschlag der Chemnitzer Grünen. Ganz neu ist er nicht.
Michael Müller
Mehr Artikel