Chemnitzer Retter vor Silvester in Alarmbereitschaft: Böller, Alkohol – und dazu noch Schnee und Eis?

Der Start ins Jahr 2026 könnte es in sich haben. Worauf sich Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Jahreswechsel in Chemnitz einstellen.

Eine verirrte Silvesterrakete hier, ein paar Gläser zu viel dort, immer wieder Blaulicht: Auch in Chemnitz beginnt für die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei das Jahr oft schon in seinen ersten Stunden mit jeder Menge Arbeit. Während andere im Kreise der Familie oder mit Freunden auf das neue Jahr anstoßen, sind sie auf...