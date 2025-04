Chemnitzer „Schorsch“ ins beste Licht gerückt: Das ist der Mann hinter dem Gewinnerfoto von Eins

Das Unternehmen Eins hat das beste Foto von der bunten Esse gesucht. Gefunden hat es das Motiv eines Chemnitzers, der eine Stunde lang auf das perfekte Licht gewartet hatte.

Eigentlich wollte Thomas Böttcher die bunte Esse in der blauen Stunde fotografieren. Also in jenem Moment kurz bevor es dunkel wird, in dem alles in blaues Licht getaucht ist. Er hatte sich dazu einen blauen Himmel und viele bunte Lichter vom Kraftwerk vorgestellt. Aber dann waren kaum bunte Lichter da und der Himmel war nicht blau. Dafür ging...