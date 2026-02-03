MENÜ
  • Chemnitzer Staatsanwaltschaft führt über 100 Ermittlungsverfahren gegen Reichsbürger

Chemnitz
Chemnitzer Staatsanwaltschaft führt über 100 Ermittlungsverfahren gegen Reichsbürger
Redakteur
Von Erik Anke
Obwohl die Stadt nicht als Hochburg der Reichsbürgerszene gilt, hatte die hiesige Staatsanwaltschaft damit mehr zu tun, als jede andere in Sachsen. Woran lag das?

106 Ermittlungsverfahren hat die Chemnitzer Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr gegen gegen mutmaßliche und tatsächliche Reichsbürger eröffnet. Das ergab eine Antwort des Sächsischen Justizministeriums auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Linke). Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an...
