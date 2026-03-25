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Auf den Chemnitzer Straßen ereigneten sich 2025 weniger Unfälle.
Auf den Chemnitzer Straßen ereigneten sich 2025 weniger Unfälle. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa/Archiv
Auf den Chemnitzer Straßen ereigneten sich 2025 weniger Unfälle.
Auf den Chemnitzer Straßen ereigneten sich 2025 weniger Unfälle. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Stadtverkehr: Weniger Baustellen – weniger Unfälle?
Redakteur
Von Michael Müller
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In Chemnitz ereigneten sich 2025 so wenige Verkehrsunfälle wie zuletzt während der Corona-Pandemie. Und das, obwohl in der Stadt so viel los war wie kaum je zuvor.

Kulturhauptstadt, zwei Millionen Besucher, mehr Verkehr – und offenbar trotzdem weniger Unfälle. Diese erfreuliche Bilanz geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor. Demnach ereigneten sich im Chemnitzer Stadtverkehr im Jahr 2025 gut 6700 Verkehrsunfälle. Das ist einer der niedrigsten Werte der vergangenen zehn...
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