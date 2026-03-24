MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Stoff-Haase in Frauenhand – und warum sich manchmal ein Mann hierher verirrt

Cornelia Schreiter (re.) und ihre Cousine Ivonne Haase im Geschäft in Klaffenbach.
Cornelia Schreiter (re.) und ihre Cousine Ivonne Haase im Geschäft in Klaffenbach. Foto: Steffi Hofmann
Cornelia Schreiter (re.) und ihre Cousine Ivonne Haase im Geschäft in Klaffenbach.
Cornelia Schreiter (re.) und ihre Cousine Ivonne Haase im Geschäft in Klaffenbach. Foto: Steffi Hofmann
Chemnitz
Chemnitzer Stoff-Haase in Frauenhand – und warum sich manchmal ein Mann hierher verirrt
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Stoff-Haase sind Kundschaft und die Leitung fast ausschließlich Frauen. In einem Kreativ Café kann sich handwerklich ausgetobt werden. Die Nähfans kommen aus ganz Sachsen nach Klaffenbach.

Vor gut einem Jahr hat Beatrice Ehm ihr Kreativ Café in Klaffenbach eröffnet. Im ersten Obergeschoss des Geschäfts Stoff-Haase bietet sie dort regelmäßig Möglichkeiten, seine kreative Seite auszuleben. Und das kommt offensichtlich ziemlich gut an. „Die Kurse sind sehr nachgefragt“, sagt die 36-Jährige. Aus ganz Sachsen kämen ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
05.02.2026
4 min.
Voll vermietet: Der Chemnitzer Johannisplatz bietet was für Kopf, Bauch und Fuß
Die Ratsstube neben dem Johannisbrunnen hat bereits Außengastronomie. In diesem Jahr kommt das Poseidon weiter hinten dazu.
Der Platz ist das Tor zur Innenstadt mit einer langen Geschichte. Viele Geschäfte standen dort lange leer. Doch mittlerweile kann man dort gut verweilen. Ein Rundgang.
Christian Mathea
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
05.01.2026
4 min.
Coffee to go in der Chemnitzer Innenstadt: Die Preise und Angebote im Check
Betriebsleiter Michel Trafojer im „Café & Tee Contor“ auf der Inneren Klosterstraße.
Auf dem Weg zur Arbeit noch fix einen Kaffee zum Mitnehmen holen – besonders an einem dunklen Wintermorgen ist das beliebt. Wo ist der Kaffee im Zentrum am günstigsten und wo gibt es Besonderes?
Elisa Leimert
Mehr Artikel