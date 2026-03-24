Chemnitzer Stoff-Haase in Frauenhand – und warum sich manchmal ein Mann hierher verirrt

Bei Stoff-Haase sind Kundschaft und die Leitung fast ausschließlich Frauen. In einem Kreativ Café kann sich handwerklich ausgetobt werden. Die Nähfans kommen aus ganz Sachsen nach Klaffenbach.

Vor gut einem Jahr hat Beatrice Ehm ihr Kreativ Café in Klaffenbach eröffnet. Im ersten Obergeschoss des Geschäfts Stoff-Haase bietet sie dort regelmäßig Möglichkeiten, seine kreative Seite auszuleben. Und das kommt offensichtlich ziemlich gut an. „Die Kurse sind sehr nachgefragt“, sagt die 36-Jährige. Aus ganz Sachsen kämen ihre... Vor gut einem Jahr hat Beatrice Ehm ihr Kreativ Café in Klaffenbach eröffnet. Im ersten Obergeschoss des Geschäfts Stoff-Haase bietet sie dort regelmäßig Möglichkeiten, seine kreative Seite auszuleben. Und das kommt offensichtlich ziemlich gut an. „Die Kurse sind sehr nachgefragt“, sagt die 36-Jährige. Aus ganz Sachsen kämen ihre...