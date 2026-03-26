Zwickau
Heimtextilien und Bekleidungsstoffe, Kurzwaren und Kreativ-Kurse – das Angebot von Stoff-Haase ist in Zwickau nahezu einzigartig. Noch, denn nach 30 Jahren zieht sich die Firma zurück.
Räumungsverkauf. Als Elke Bohlmann die Aushänge im Geschäft sieht, denkt sie zuerst, es geht nur um Saisonware. Inzwischen weiß die Hobbyschneiderin: Es geht um alles, denn Stoff-Haase schließt. „Das trifft mich schwer“, sagt die 76-Jährige. „Ich habe das Nähen von meiner Mutti gelernt, früher viel für meine Kinder genäht, jetzt...
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Erschienen am: 26.03.2026 | 18:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG