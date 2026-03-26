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  • „In Zwickau fehlt die Kaufkraft“: Chemnitzer Stoff-Haase kündigt Filialschließung an

Die Zwickauer Filiale des Fachhändlers Stoff-Haase wird voraussichtlich im August geschlossen, kündigt Regionalleiterin Cornelia Schreiter an.
Die Zwickauer Filiale des Fachhändlers Stoff-Haase wird voraussichtlich im August geschlossen, kündigt Regionalleiterin Cornelia Schreiter an. Foto: Ralph Köhler
Die Zwickauer Filiale des Fachhändlers Stoff-Haase wird voraussichtlich im August geschlossen, kündigt Regionalleiterin Cornelia Schreiter an.
Die Zwickauer Filiale des Fachhändlers Stoff-Haase wird voraussichtlich im August geschlossen, kündigt Regionalleiterin Cornelia Schreiter an. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
„In Zwickau fehlt die Kaufkraft“: Chemnitzer Stoff-Haase kündigt Filialschließung an
Redakteur
Von Holger Weiß
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Heimtextilien und Bekleidungsstoffe, Kurzwaren und Kreativ-Kurse – das Angebot von Stoff-Haase ist in Zwickau nahezu einzigartig. Noch, denn nach 30 Jahren zieht sich die Firma zurück.

Räumungsverkauf. Als Elke Bohlmann die Aushänge im Geschäft sieht, denkt sie zuerst, es geht nur um Saisonware. Inzwischen weiß die Hobbyschneiderin: Es geht um alles, denn Stoff-Haase schließt. „Das trifft mich schwer“, sagt die 76-Jährige. „Ich habe das Nähen von meiner Mutti gelernt, früher viel für meine Kinder genäht, jetzt...
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Erschienen am: 26.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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