Chemnitzer Tagespflegeleiterin über Demenz: „Mich rufen mehrmals pro Woche Angehörige an, die nicht mehr können“

Mehr als 100.000 Menschen in Sachsen sind an Demenz erkrankt. Die Krankheit verläuft schleichend. Für Betroffene und Angehörige der Beginn einer schwierigen Zeit. Eine Blume soll ein Zeichen setzen, dass sie dennoch Teil der Gesellschaft sind.

Wie alt sie ist, weiß die Frau, die an diesem Vormittag in einem Stuhl vor dem ASB-Altenpflegeheim in der Rembrandtstraße in Chemnitz sitzt, nicht genau. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. Sie glaubt durchaus zu wissen, wie alt sie ist. „Nicht ganz 60“, sagt sie und lächelt. Margitta Herbst (Name wurde von der Redaktion geändert) ist...