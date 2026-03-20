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„Vergissmeinnicht“-Aktion zur Sensibilisierung für Demenz am Klinikum Mittweida.
„Vergissmeinnicht“-Aktion zur Sensibilisierung für Demenz am Klinikum Mittweida. Foto: Klinikum Mittweida
„Vergissmeinnicht“-Aktion zur Sensibilisierung für Demenz am Klinikum Mittweida.
„Vergissmeinnicht“-Aktion zur Sensibilisierung für Demenz am Klinikum Mittweida. Foto: Klinikum Mittweida
Mittweida
Mittelsachsen: „Vergissmeinnicht“-Aktion als Zeichen gegen Tabuthema Demenz
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Mit mehr als 80 Pflanzen in Mittweida, Rochlitz und Schweikershain setzten Mitarbeitende und Gäste ein Zeichen für Menschen mit Demenz.

Das Klinikum Mittweida, das Pflegezentrum „Lindenblick“ in Rochlitz und das Altenpflegeheim in Schweikershain haben sich erneut an der Pflanzaktion „Vergissmeinnicht“ beteiligt. Wie das Klinikum mitteilte, wurden am 19. März an den drei Standorten über 80 Vergissmeinnicht gepflanzt.
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