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Ingeborg Waldapfel löst mit Urenkel Erwin vorsichtig die zarten Wurzeln vom Topf, ehe das Vergissmeinnicht in die Erde kommt.
Ingeborg Waldapfel löst mit Urenkel Erwin vorsichtig die zarten Wurzeln vom Topf, ehe das Vergissmeinnicht in die Erde kommt. Foto: Marion Gründler
Ingeborg Waldapfel löst mit Urenkel Erwin vorsichtig die zarten Wurzeln vom Topf, ehe das Vergissmeinnicht in die Erde kommt.
Ingeborg Waldapfel löst mit Urenkel Erwin vorsichtig die zarten Wurzeln vom Topf, ehe das Vergissmeinnicht in die Erde kommt. Foto: Marion Gründler
Rochlitz
Urenkel Erwin und das Vergissmeinnicht: Ein Aktionstag in Zettlitz mit Herz
Von Marion Gründler
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Beim Aktionstag Demenz in Zettlitz bei Rochlitz kommen sich zwei ganz unterschiedliche Altersgruppen näher und wühlen gemeinsam in der Erde. Nicht nur die Sechsjährigen haben ihren Spaß.

Wenn sich die „Großen“ aus dem „Kinderhaus Sonnenschein“ in Zettlitz in der benachbarten Seniorenresidenz zur Stippvisite ansagen, herrscht Stimmung. Dann tauen selbst die Mieter der zwei Wohngemeinschaften auf, die sich sonst eher zurückziehen. Der Aktionstag Demenz am 19. März ist so eine Gelegenheit, den Alltag in der Residenz zu...
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