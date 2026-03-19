Urenkel Erwin und das Vergissmeinnicht: Ein Aktionstag in Zettlitz mit Herz

Rochlitz
Beim Aktionstag Demenz in Zettlitz bei Rochlitz kommen sich zwei ganz unterschiedliche Altersgruppen näher und wühlen gemeinsam in der Erde. Nicht nur die Sechsjährigen haben ihren Spaß.
Wenn sich die „Großen“ aus dem „Kinderhaus Sonnenschein“ in Zettlitz in der benachbarten Seniorenresidenz zur Stippvisite ansagen, herrscht Stimmung. Dann tauen selbst die Mieter der zwei Wohngemeinschaften auf, die sich sonst eher zurückziehen. Der Aktionstag Demenz am 19. März ist so eine Gelegenheit, den Alltag in der Residenz zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.