Frankenberg: Mit blauen Blumen gegen das Vergessen

Der sachsenweite Aktionstag ist der dritte seiner Art. An beinahe 100 Orten wurden im Landkreis Beete und Schalen mit Vergissmeinnicht bepflanzt. So auch in Frankenberg.

Die DRK-Tagespflege „Lindenpark“ in Frankenberg nahm zum zweiten Mal an der sachsenweiten Pflanzaktion teil. Die Stammgäste Martina Fitzner und Freia Kempter waren mit der Leiterin Sabine Arnold vor die Tür der Einrichtung gegangen und schaufelten in einem Hochbeet kleine Löcher für Vergissmeinnicht. „Wir wollen mit der Aktion ein...