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Freia Kempter, Sabine Arnold und Martina Fitzner (v. l.) pflanzen Vergissmeinnicht.
Freia Kempter, Sabine Arnold und Martina Fitzner (v. l.) pflanzen Vergissmeinnicht. Foto: Ingolf Rosendahl
Bürgermeister Oliver Gerstner (r.) und Bernd Merkel (v. l.) vom Diakonischen Werk packten mit an und kamen während der Pflanzaktion ins Gespräch mit den Kindern und den Senioren – unter anderem mit Udo Stinsky (h. l.).
Bürgermeister Oliver Gerstner (r.) und Bernd Merkel (v. l.) vom Diakonischen Werk packten mit an und kamen während der Pflanzaktion ins Gespräch mit den Kindern und den Senioren – unter anderem mit Udo Stinsky (h. l.). Foto: Kerstin Rudolph
An den Pflanzorten werden Bürger über die Krankheit Demenz informiert.
An den Pflanzorten werden Bürger über die Krankheit Demenz informiert. Foto: Kerstin Rudolph
Freia Kempter, Sabine Arnold und Martina Fitzner (v. l.) pflanzen Vergissmeinnicht.
Freia Kempter, Sabine Arnold und Martina Fitzner (v. l.) pflanzen Vergissmeinnicht. Foto: Ingolf Rosendahl
Bürgermeister Oliver Gerstner (r.) und Bernd Merkel (v. l.) vom Diakonischen Werk packten mit an und kamen während der Pflanzaktion ins Gespräch mit den Kindern und den Senioren – unter anderem mit Udo Stinsky (h. l.).
Bürgermeister Oliver Gerstner (r.) und Bernd Merkel (v. l.) vom Diakonischen Werk packten mit an und kamen während der Pflanzaktion ins Gespräch mit den Kindern und den Senioren – unter anderem mit Udo Stinsky (h. l.). Foto: Kerstin Rudolph
An den Pflanzorten werden Bürger über die Krankheit Demenz informiert.
An den Pflanzorten werden Bürger über die Krankheit Demenz informiert. Foto: Kerstin Rudolph
Mittweida
Frankenberg: Mit blauen Blumen gegen das Vergessen
Von Kerstin Rudolph und Ingolf Rosendahl
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Der sachsenweite Aktionstag ist der dritte seiner Art. An beinahe 100 Orten wurden im Landkreis Beete und Schalen mit Vergissmeinnicht bepflanzt. So auch in Frankenberg.

Die DRK-Tagespflege „Lindenpark“ in Frankenberg nahm zum zweiten Mal an der sachsenweiten Pflanzaktion teil. Die Stammgäste Martina Fitzner und Freia Kempter waren mit der Leiterin Sabine Arnold vor die Tür der Einrichtung gegangen und schaufelten in einem Hochbeet kleine Löcher für Vergissmeinnicht. „Wir wollen mit der Aktion ein...
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