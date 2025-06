Chemnitzer Tanz-Rekordversuch: „Nicht jede Stadt kann auf einem Bein stehen.“

Beim Festival „Tanz Moderne Tanz“ wird versucht, den Weltrekord der größten Ballettklasse zu brechen. Die Zielmarke liegt bei 1600 Teilnehmern.

Kurz vor zehn an diesem sonnigen Sonnabend sitzt Sabrina Sadowska, Chefin des Chemnitzer Balletts und des Festivals „Tanz Moderne Tanz“, noch entspannt auf einem Podest. Langsam stellen sich immer mehr Menschen an die Bauzäune, die als improvisierte Ballettstangen dienen. Was ist, wenn der Rekord scheitert? „Dann haben wir viel Spaß...