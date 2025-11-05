Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Textil-Speichen mit Sächsischem Designpreis ausgezeichnet

Pi-Rope-Gründer Ingo Berbig beim Einbau der Textilspeichen.
Pi-Rope-Gründer Ingo Berbig beim Einbau der Textilspeichen. Bild: Marcus Legner
Pi-Rope-Gründer Ingo Berbig beim Einbau der Textilspeichen.
Pi-Rope-Gründer Ingo Berbig beim Einbau der Textilspeichen. Bild: Marcus Legner
Chemnitz
Chemnitzer Textil-Speichen mit Sächsischem Designpreis ausgezeichnet
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2018 stellt die Firma Pi Rope in einer historischen Strickfabrik in Einsiedel Speichen aus Polyester her. Nicht nur im Wettkampfsport sind die exklusiven Teile gefragt.

Eine handgefertigte Preisskulptur aus Meißner Porzellan kann sich Pi-Rope-Chef Ingo Berbig in sein Büro stellen. Außerdem darf er sich mit seinem Team über 5000 Euro Preisgeld freuen. Denn die Manufaktur für Textilspeichen aus Einsiedel hat in diesem Jahr den Sächsischen Staatspreis für Design gewonnen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
30.10.2025
2 min.
Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz
Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt sein.
Nächste Woche werden Europas junge Design-Talente bei einer zweitägigen Modemesse auf der Bühne im Gründerzentrum Fabrik stehen.
Christian Mathea
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
14:30 Uhr
2 min.
Chemnitzer Luxusuhren-Versand bekommt Preis von Ebay
Stephan Sohn hat die Firma „Zeitauktion“ im Jahr 2001 gegründet.
Von Rabenstein aus gehen die Luxusuhren in die ganze Welt. Die Firma „Zeitauktion“ war einst als studentisches Nebenprojekt entstanden.
Christian Mathea
Mehr Artikel