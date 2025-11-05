Chemnitzer Textil-Speichen mit Sächsischem Designpreis ausgezeichnet

Seit 2018 stellt die Firma Pi Rope in einer historischen Strickfabrik in Einsiedel Speichen aus Polyester her. Nicht nur im Wettkampfsport sind die exklusiven Teile gefragt.

Eine handgefertigte Preisskulptur aus Meißner Porzellan kann sich Pi-Rope-Chef Ingo Berbig in sein Büro stellen. Außerdem darf er sich mit seinem Team über 5000 Euro Preisgeld freuen. Denn die Manufaktur für Textilspeichen aus Einsiedel hat in diesem Jahr den Sächsischen Staatspreis für Design gewonnen.