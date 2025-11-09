Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Trio enthüllt: So mutig kämpften sächsische Juden gegen den Nazi-Terror

Haben jahrelang geforscht und recherchiert: Enrico Hilbert, Gabriele und Bertram Seidel, Herausgeber eines Bandes über jüdischen Widerstand und Verweigerung während der NS-Zeit in Sachsen.
Haben jahrelang geforscht und recherchiert: Enrico Hilbert, Gabriele und Bertram Seidel, Herausgeber eines Bandes über jüdischen Widerstand und Verweigerung während der NS-Zeit in Sachsen.
Chemnitz
Chemnitzer Trio enthüllt: So mutig kämpften sächsische Juden gegen den Nazi-Terror
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausgegrenzt, deportiert, vernichtet: Das Schicksal der Juden in Deutschland in der NS-Zeit wird zumeist als Leidensweg ohne Gegenwehr erzählt. Drei Chemnitzer zeigen nun in einem Buch, dass es auch in und aus Sachsen vielfältigen Widerstand gab.

Dr. Adolf Lipp war in Chemnitz kein unbekannter Mediziner. Als Facharzt für Haut- und Harnleiden unterhielt er seit Ende der 1920er-Jahre eine eigene Praxis. An der Königstraße, im Herzen der Stadt. Als die Nazis die Vernichtung der deutschen und europäischen Juden beschlossen, wurde ihm seine Tätigkeit als „jüdischer Krankenbehandler“...
05.10.2025
4 min.
Neuer Rabbiner in Chemnitz: Im Osten sind die Menschen weniger arrogant
Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz.
Michael Jedwabny bringt jahrelange Erfahrung als Rabbiner in verschiedenen jüdischen Gemeinden in Deutschland mit. Dass er Rabbi werden wollte, war für seine Familie zunächst ein Schock.
Jana Peters
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
14:00 Uhr
5 min.
Erich Wangenheim: Ein Chemnitzer Jude, der zwei Konzentrationslager überlebte
Erich Wangenheim überlebte den Horror der NS-Zeit.
Mit den Novemberpogromen 1938 veränderte sich für viele Jüdinnen und Juden das Leben radikal. Fast 200 Männer wurden in Chemnitz damals verhaftet.
Jürgen Nitsche
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel