Chemnitzer Verpackungsbetrieb wächst: Zwei Generationen und viele neue Ideen

Am 1. Juli 1990 hat Hans Ulrich Richter seine Firma als kleines Ingenieurbüro gegründet. Heute gehören sachsenweit sechs Standorte zu Richter & Heß. Ein Nachfolger an der Firmenspitze ist mittlerweile gefunden.

Es ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Neue in der Geschäftsführung in den Anfangsjahren mit einer gewinnbringenden Idee loslegt. Johannes Graf, seit 2018 in der Führungsetage bei Richter & Heß, hatte so eine Idee, die gerade in der Verpackungsindustrie für Aufsehen sorgt: Eine flache Kiste für Fahrräder und Fernseher, die sich...