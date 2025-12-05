Chemnitzer VW-Logistiker bekommen mehr Geld

Die Mitarbeiter bei Rhenus können sich über ein Lohnplus von über fünf Prozent freuen. Das ist das Ergebnis aus mehreren Verhandlungen.

Nach drei Tarifverhandlungen bei Rhenus und einem Warnstreik Ende November liegt jetzt das Tarifergebnis vor: Die Gehälter der 280 Mitarbeiter werden in zwei Stufen um insgesamt 5,1 Prozent erhöht. Rhenus ist der zuständige Kontraktlogistiker für das VW-Motorenwerk in Chemnitz. Die erste Lohnsteigerung gibt es am 1. Februar 2026, die zweite...