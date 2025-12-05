Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer VW-Logistiker bekommen mehr Geld

Die IG Metall hatte die Mitarbeiter bei Rhenus mehrfach zum Streik aufgerufen.
Die IG Metall hatte die Mitarbeiter bei Rhenus mehrfach zum Streik aufgerufen. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Die IG Metall hatte die Mitarbeiter bei Rhenus mehrfach zum Streik aufgerufen.
Die IG Metall hatte die Mitarbeiter bei Rhenus mehrfach zum Streik aufgerufen. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Chemnitz
Chemnitzer VW-Logistiker bekommen mehr Geld
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitarbeiter bei Rhenus können sich über ein Lohnplus von über fünf Prozent freuen. Das ist das Ergebnis aus mehreren Verhandlungen.

Nach drei Tarifverhandlungen bei Rhenus und einem Warnstreik Ende November liegt jetzt das Tarifergebnis vor: Die Gehälter der 280 Mitarbeiter werden in zwei Stufen um insgesamt 5,1 Prozent erhöht. Rhenus ist der zuständige Kontraktlogistiker für das VW-Motorenwerk in Chemnitz. Die erste Lohnsteigerung gibt es am 1. Februar 2026, die zweite...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
28.11.2025
3 min.
Mehr Geld in schwierigen Zeiten: So viel mehr haben die Beschäftigten der Logistikfirmen Schnellecke und Rhenus bald in der Lohntüte
Blick auf das Geländes des Logistikers Schnellecke in Glauchau.
Die IG Metall in Zwickau hat sich mit beiden Firmen auf neue Haustarifverträge verständigt. Bereits im Dezember gibt es Sonderzahlungen. Gewerkschaftsmitglieder profitieren noch einmal extra.
Jan-Dirk Franke
28.11.2025
1 min.
Warnstreik bei VW-Logistiker Rhenus in Chemnitz
Die IG Metall fordert für die Rhenus-Mitarbeiter sieben Prozent mehr Lohn.
Die IG Metall fordert für die 280 Angestellten sieben Prozent mehr Geld.
Christian Mathea
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel