Chemnitzer Wasserwacht übt Rettung von eingebrochenen Personen auf dem zugefrorenen Schlossteich

Winterliche Eisflächen sind verführerisch, aber tückisch. Die Wasserwacht Chemnitz unterstützt seit diesem Winter die Feuerwehr bei der Rettung von Verunglückten. Am Wochenende wurde der Ernstfall geprobt.

Zugefrorene Bäche, Teiche und Seen locken zum Schlittschuhfahren oder Spazieren. Doch der Gang über eine Eisdecke birgt Gefahren. Bricht man ein, drohen ein Kälteschock und Unterkühlung. Ganz zu schweigen von dem Risiko, unter die Eisdecke zu rutschen. In solchen Fällen ist schnelle Hilfe gefragt. Seit dieser Saison ist auch eine...