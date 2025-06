Chemnitzerin fast fünf Jahre in ihrer Wohnung gefangen: Der lange Kampf um einen Treppenlift

Seit 2020 ist Ute Seidel gehbehindert. Ohne Hilfe kann sie die Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock nicht überwinden. Ihr Vermieter sperrte sich bis zuletzt gegen einen Treppenlift. Doch nun gibt es Hoffnung.

Als Ute Seidel in die Wohnung an der Bürgerstraße einzog, bestand die DDR noch nicht einmal zehn Jahre lang. Es war im Juni 1959 als die frisch gebackene Fachärztin für Innere Medizin am Küchwaldkrankenhaus die geräumige Arztwohnung bezog. Wenig später zog ihr Mann Wolfgang zu ihr. Er war Architekt und später Leiter des Stadtplanungsamtes....