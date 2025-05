Chemnitzerin sucht nach Antworten zum Tod ihrer Mutter: Eine angekündigte Obduktion, die dann doch nicht stattfand

Ihre Mutter sollte erst wegen des Verdachts auf eine Creutzfeld-Jakob-Erkrankung obduziert werden. Die Gehirnkrankheit ist selten und kann vererbt werden. Warum es nicht zu dem posthumen Eingriff kam.

Drei Jahre lang hat Annica Fischer ihre Mutter Heike zu Hause gepflegt. Zuletzt zeigte sich die Demenz immer stärker, im September 2024 kam die erst 57-jährige Frau in ein Pflegeheim. Im März musste sie wegen einer Tablettenumstellung in die Gerontopsychiatrie des Klinikums Chemnitz. Dort ist sie am 4. April gestorben.